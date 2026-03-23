Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche. Durante este lunes, 23 de marzo de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,62 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,72 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,78 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -2.56% en el precio de la gasolina y del -1.56% en el del gasóleo. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el lunes, 23 de marzo de 2026: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este lunes: La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a motores de automóviles que necesitan una compresión más alta. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución en las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente. La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección. En España, los principales tipos de combustibles para automóviles son la gasolina, el gasóleo (diésel), el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad para vehículos eléctricos. La gasolina y el diésel son los más comunes, mientras que el GLP ofrece una alternativa más ecológica. Además, la creciente infraestructura de carga eléctrica está impulsando el uso de vehículos eléctricos, contribuyendo a la sostenibilidad del transporte.