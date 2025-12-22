El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este lunes, 22 de diciembre de 2025 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,43 euros, el de la gasolina 98 es de 1,65 euros y el del diésel es de 1,38 euros. En comparación con el día pasado, estas cifras reflejaron una variación del -0.87% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -1.5%.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el lunes, 22 de diciembre de 2025:

Madrid: 1.159 euros hasta los 1.689 euros

1.159 euros hasta los 1.689 euros Barcelona: 1.194 euros hasta los 1.499 euros

1.194 euros hasta los 1.499 euros Valencia: 1.159 euros hasta los 1.55 euros

1.159 euros hasta los 1.55 euros Granada: 1.265 euros hasta los 1.489 euros

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy lunes 22 de diciembre en España?

Durante este lunes, 22 de diciembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.209 euros hasta los 1.679 euros

desde los 1.209 euros hasta los 1.679 euros Barcelona: desde los 1.259 euros hasta los 1.588 euros

desde los 1.259 euros hasta los 1.588 euros Valencia: desde los 1.209 euros hasta los 1.61 euros

desde los 1.209 euros hasta los 1.61 euros Granada: desde los 1.319 euros hasta los 1.509 euros

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un mayor índice de octano, lo que la hace más adecuada para motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que contribuye a un mejor rendimiento del vehículo y una menor huella ambiental.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.869 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.869 euros Barcelona : desde 1.489 euros hasta los 1.829 euros

: desde 1.489 euros hasta los 1.829 euros Valencia : desde 1.499 euros hasta los 1.729 euros

: desde 1.499 euros hasta los 1.729 euros Granada : desde 1.585 euros hasta los 1.639 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: