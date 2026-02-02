Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a economizar.

Este lunes, 2 de febrero de 2026, reponer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,46 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, habitualmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,46 euros y el diésel ronda los 1,41 euros por litro. Esta diferencia del 0.72% en la gasolina y del 0.53% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el lunes, 2 de febrero de 2026:

Madrid: 1.204 euros hasta los 1.729 euros

Barcelona: 1.205 euros hasta los 1.529 euros

Valencia: 1.205 euros hasta los 1.57 euros

1.205 euros hasta los 1.57 euros Granada: 1.255 euros hasta los 1.535 euros

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy lunes 2 de febrero en España?

Durante este lunes, 2 de febrero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.259 euros hasta los 1.699 euros

Barcelona: desde los 1.265 euros hasta los 1.589 euros

Valencia: desde los 1.264 euros hasta los 1.6 euros

desde los 1.264 euros hasta los 1.6 euros Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.579 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.459 euros y el máximo es de 1.919 euros

Barcelona: desde 1.489 euros hasta los 1.719 euros

Valencia: desde 1.434 euros hasta los 1.735 euros

Granada: desde 1.645 euros hasta los 1.715 euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes: