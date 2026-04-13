Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche. Durante este lunes, 13 de abril de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,54 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,67 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,85 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 1.21% en el precio de la gasolina y del 0.42% en el del gasóleo. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este lunes, 13 de abril de 2026 es el siguiente: Durante este lunes, 13 de abril de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo. La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección. La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los ciudadanos para ahorrar combustible en el vehículo: