Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a reducir sobrecostes.

Este lunes, 12 de enero de 2026, abastecer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,4 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, normalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,4 euros y el diésel ronda los 1,36 euros por litro. Esta diferencia del 0.44% en la gasolina y del -1.7% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este lunes, 12 de enero de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.159 euros hasta los 1.699 euros

1.159 euros hasta los 1.699 euros Barcelona: 1.177 euros hasta los 1.479 euros

1.177 euros hasta los 1.479 euros Valencia: 1.149 euros hasta los 1.53 euros

1.149 euros hasta los 1.53 euros Granada: 1.259 euros hasta los 1.499 euros

Ceuta: 1.289 euros hasta los 1.309 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy lunes 12 de enero en España?

Durante este lunes, 12 de enero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.199 euros hasta los 1.649 euros

desde los 1.199 euros hasta los 1.649 euros Barcelona: desde los 1.219 euros hasta los 1.554 euros

desde los 1.219 euros hasta los 1.554 euros Valencia: desde los 1.199 euros hasta los 1.6 euros

desde los 1.199 euros hasta los 1.6 euros Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.549 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.519 euros y el máximo es de 1.879 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.519 euros y el máximo es de 1.879 euros Barcelona : desde 1.449 euros hasta los 1.685 euros

: desde 1.449 euros hasta los 1.685 euros Valencia : desde 1.539 euros hasta los 1.699 euros

: desde 1.539 euros hasta los 1.699 euros Granada : desde 1.605 euros hasta los 1.695 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Una de las mejores maneras de ahorrar combustible es mantener una velocidad constante. Utiliza el control de crucero en carreteras y evita aceleraciones y frenadas bruscas. Esto no solo mejora la eficiencia del combustible, sino que también reduce el desgaste del vehículo.

Revisa la presión de los neumáticos regularmente. Unos neumáticos desinflados aumentan la resistencia al rodar, lo que puede llevar a un mayor consumo de combustible. Asegúrate de que estén inflados a la presión recomendada por el fabricante.

Planifica tus rutas con anticipación para evitar el tráfico y las paradas innecesarias. Utiliza aplicaciones de navegación que te ayuden a encontrar el camino más eficiente. Además, considera agrupar tus viajes para reducir la cantidad de desplazamientos que realizas.