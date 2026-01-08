Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a no pagar de más.

Este jueves, 8 de enero de 2026, reponer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,43 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, normalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,43 euros y el diésel ronda los 1,38 euros por litro. Esta diferencia del -0.3% en la gasolina y del -0.04% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España (foto: Freepik).

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este jueves, 8 de enero de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.207 euros hasta los 1.699 euros

Barcelona: 1.179 euros hasta los 1.504 euros

Valencia: 1.177 euros hasta los 1.539 euros

Granada: 1.275 euros hasta los 1.499 euros

Ceuta: 1.308 euros hasta los 1.308 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy jueves 8 de enero en España?

Durante este jueves, 8 de enero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.659 euros

Barcelona: desde los 1.219 euros hasta los 1.579 euros

Valencia: desde los 1.235 euros hasta los 1.559 euros

Granada: desde los 1.319 euros hasta los 1.539 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.879 euros

Barcelona : desde 1.439 euros hasta los 1.699 euros

Valencia : desde 1.415 euros hasta los 1.705 euros

Granada : desde 1.599 euros hasta los 1.699 euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España, los principales tipos de combustibles para automóviles son la gasolina, el gasóleo (diésel), el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad para vehículos eléctricos. La gasolina y el diésel son los más comunes, mientras que el GLP se utiliza en vehículos adaptados. Además, la infraestructura de carga para coches eléctricos está en expansión, promoviendo una alternativa más sostenible.