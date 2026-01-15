Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a no pagar de más.

Este jueves, 15 de enero de 2026, reponer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,42 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, habitualmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,42 euros y el diésel ronda los 1,37 euros por litro. Esta diferencia del 0.2% en la gasolina y del 0.7% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este jueves, 15 de enero de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.189 euros hasta los 1.709 euros

Barcelona: 1.175 euros hasta los 1.499 euros

Valencia: 1.169 euros hasta los 1.539 euros

Granada: 1.259 euros hasta los 1.519 euros

Ceuta: 1.289 euros hasta los 1.309 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy jueves 15 de enero en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este jueves:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.649 euros

Barcelona: desde los 1.229 euros hasta los 1.599 euros

Valencia: desde los 1.219 euros hasta los 1.619 euros

Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.559 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.529 euros y el máximo es de 1.879 euros

Barcelona: desde 1.439 euros hasta los 1.749 euros

Valencia: desde 1.425 euros hasta los 1.719 euros

Granada: desde 1.615 euros hasta los 1.709 euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España, los principales tipos de combustibles para automóviles son la gasolina, el gasóleo (diésel), el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad para vehículos eléctricos. La gasolina y el diésel son los más comunes, mientras que el GLP ofrece una alternativa más ecológica. Además, la infraestructura para vehículos eléctricos está en expansión, promoviendo una transición hacia energías más sostenibles.