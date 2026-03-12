El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche. Durante este jueves, 12 de marzo de 2026, el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,68 euros, el de la gasolina 98 es de 1,8 euros y el del diésel es de 1,91 euros. En comparación con el día pasado, estas cifras reflejaron una variación del 1.08% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 0.2%. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este jueves, 12 de marzo de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este jueves: La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa). La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un índice de octano más alto, lo que la hace ideal para motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio del vehículo. La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: