Este jueves, 1 de enero de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,43 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,61 euros y el diésel ronda los 1,38 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.0% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.5%.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el jueves, 1 de enero de 2026:

Madrid: 1.207 euros hasta los 1.649 euros

1.207 euros hasta los 1.649 euros Barcelona: 1.169 euros hasta los 1.499 euros

1.169 euros hasta los 1.499 euros Valencia: 1.149 euros hasta los 1.539 euros

1.149 euros hasta los 1.539 euros Granada: 1.275 euros hasta los 1.499 euros

Ceuta: 1.289 euros hasta los 1.309 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy jueves 1 de enero en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este jueves:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros Barcelona: desde los 1.225 euros hasta los 1.599 euros

desde los 1.225 euros hasta los 1.599 euros Valencia: desde los 1.199 euros hasta los 1.559 euros

desde los 1.199 euros hasta los 1.559 euros Granada: desde los 1.319 euros hasta los 1.539 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.579 euros y el máximo es de 1.929 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.579 euros y el máximo es de 1.929 euros Barcelona : desde 1.439 euros hasta los 1.749 euros

: desde 1.439 euros hasta los 1.749 euros Valencia : desde 1.395 euros hasta los 1.709 euros

: desde 1.395 euros hasta los 1.709 euros Granada : desde 1.599 euros hasta los 1.699 euros

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España, los vehículos utilizan principalmente combustibles fósiles como la gasolina y el gasóleo. La gasolina es el combustible más común para coches de turismo, ofreciendo un buen rendimiento y aceleración. Por otro lado, el gasóleo, utilizado en vehículos diésel, es conocido por su eficiencia en el consumo y mayor autonomía, lo que lo hace popular entre vehículos de transporte y comerciales.

Además de los combustibles tradicionales, en España ha crecido el uso de combustibles alternativos como el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural comprimido (GNC). Estos combustibles son más limpios y generan menos emisiones contaminantes. También se está promoviendo el uso de vehículos eléctricos, que funcionan con baterías y no emiten gases durante su operación, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.