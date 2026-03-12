La demanda de energía en España del viernes registró la cifra de 12.929.519 MWh con respecto a los 13.143.127 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía. Además, el importe medio de la luz pasó de 71.26 euros a 37.89 euros el MWh. Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 98,06 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de -0,49 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 3,24%, lo que supone 221,1 toneladas más emitidas a la atmósfera, en comparación con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 60,93% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: