En España, el precio medio de la luz para el sábado, 8 de noviembre de 2025 será de 41.49 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -3.928 % respecto al valor de ayer que fue de 68.33 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 8 de noviembre?
Para el sábado, 8 de noviembre de 2025, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se localizarán de 18:00 a 19:00 de la tarde, con un precio de 90,36 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 18:00 a 19:00
|90.36 euros
|De 19:00 a 20:00
|88.62 euros
|De 20:00 a 21:00
|82.26 euros
|De 21:00 a 22:00
|77.31 euros
|De 22:00 a 23:00
|75.85 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 8 de noviembre?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en -0,22 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 12:00 a 13:00
|-0.22 euros
|De 11:00 a 12:00
|-0.06 euros
|De 13:00 a 14:00
|-0.01 euros
|De 14:00 a 15:00
|-0.01 euros
|De 10:00 a 11:00
|0.0 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|67.59
|De 1:00 a 2:00
|56.35
|De 2:00 a 3:00
|50.98
|De 3:00 a 4:00
|45.53
|De 4:00 a 5:00
|35.71
|De 5:00 a 6:00
|36.99
|De 6:00 a 7:00
|49.59
|De 7:00 a 8:00
|51.04
|De 8:00 a 9:00
|28.21
|De 9:00 a 10:00
|1.93
|De 10:00 a 11:00
|0.0
|De 11:00 a 12:00
|-0.06
|De 12:00 a 13:00
|-0.22
|De 13:00 a 14:00
|-0.01
|De 14:00 a 15:00
|-0.01
|De 15:00 a 16:00
|-0.0
|De 16:00 a 17:00
|14.24
|De 17:00 a 18:00
|71.54
|De 18:00 a 19:00
|90.36
|De 19:00 a 20:00
|88.62
|De 20:00 a 21:00
|82.26
|De 21:00 a 22:00
|77.31
|De 22:00 a 23:00
|75.85
|De 23:00 a 24:00
|71.88
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu vivienda: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Inspecciona la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz diurna y mermar la necesidad de encender lasluces artificiales.
- Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso encontrándose apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.
