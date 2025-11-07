En España, el precio medio de la luz para el sábado, 8 de noviembre de 2025 será de 41.49 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -3.928 % respecto al valor de ayer que fue de 68.33 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 8 de noviembre?

Para el sábado, 8 de noviembre de 2025, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se localizarán de 18:00 a 19:00 de la tarde, con un precio de 90,36 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 18:00 a 19:00 90.36 euros De 19:00 a 20:00 88.62 euros De 20:00 a 21:00 82.26 euros De 21:00 a 22:00 77.31 euros De 22:00 a 23:00 75.85 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 8 de noviembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en -0,22 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 -0.22 euros De 11:00 a 12:00 -0.06 euros De 13:00 a 14:00 -0.01 euros De 14:00 a 15:00 -0.01 euros De 10:00 a 11:00 0.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 67.59 De 1:00 a 2:00 56.35 De 2:00 a 3:00 50.98 De 3:00 a 4:00 45.53 De 4:00 a 5:00 35.71 De 5:00 a 6:00 36.99 De 6:00 a 7:00 49.59 De 7:00 a 8:00 51.04 De 8:00 a 9:00 28.21 De 9:00 a 10:00 1.93 De 10:00 a 11:00 0.0 De 11:00 a 12:00 -0.06 De 12:00 a 13:00 -0.22 De 13:00 a 14:00 -0.01 De 14:00 a 15:00 -0.01 De 15:00 a 16:00 -0.0 De 16:00 a 17:00 14.24 De 17:00 a 18:00 71.54 De 18:00 a 19:00 90.36 De 19:00 a 20:00 88.62 De 20:00 a 21:00 82.26 De 21:00 a 22:00 77.31 De 22:00 a 23:00 75.85 De 23:00 a 24:00 71.88

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

Controla la temperatura de tu vivienda: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.

Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.

Inspecciona la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.

Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz diurna y mermar la necesidad de encender lasluces artificiales.

Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.

No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso encontrándose apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.

