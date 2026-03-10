Este miércoles, 11 de marzo de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 104.17 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.402 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Para el miércoles, 11 de marzo de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se localizarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 233,09 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de 16,68 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 3,19%, lo que supone -221,4 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo contrastamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 58,31% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: