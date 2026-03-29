Este lunes, 30 de marzo de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 10.61 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 520.500 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Para el lunes, 30 de marzo de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se localizarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 55,02 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -1,88 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: