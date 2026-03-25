El precio medio de la luz para el jueves, 26 de marzo de 2026 en España será de 5.04 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -7.345 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Para el jueves, 26 de marzo de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se localizarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 35 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, con un precio de -2,86 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: