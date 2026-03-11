La demanda de energía en España del jueves marcó la cifra de 13.143.127 MWh con respecto a los 12.829.800 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía. Además, el importe medio de la luz pasó de 104.17 euros a 71.26 euros el MWh. Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 170,52 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, con un precio de -0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 1,57%, lo que supone 105,5 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo contrastamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 58,72% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: