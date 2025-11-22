Este domingo, 23 de noviembre de 2025, el precio medio de la energía en España alcanzará los 41.41 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -3.004 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 23 de noviembre?

En el transcurso del domingo, 23 de noviembre de 2025, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se encontrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 80,75 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 80.75 euros De 21:00 a 22:00 78.21 euros De 0:00 a 1:00 76.4 euros De 19:00 a 20:00 72.98 euros De 8:00 a 9:00 71.98 euros

Fuente: narrativas-es

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 23 de noviembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 0.0 euros De 13:00 a 14:00 0.0 euros De 14:00 a 15:00 0.0 euros De 15:00 a 16:00 0.0 euros De 11:00 a 12:00 0.09 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 76.4 De 1:00 a 2:00 69.8 De 2:00 a 3:00 49.0 De 3:00 a 4:00 43.96 De 4:00 a 5:00 34.9 De 5:00 a 6:00 42.0 De 6:00 a 7:00 44.3 De 7:00 a 8:00 60.46 De 8:00 a 9:00 71.98 De 9:00 a 10:00 34.25 De 10:00 a 11:00 3.52 De 11:00 a 12:00 0.09 De 12:00 a 13:00 0.0 De 13:00 a 14:00 0.0 De 14:00 a 15:00 0.0 De 15:00 a 16:00 0.0 De 16:00 a 17:00 1.72 De 17:00 a 18:00 43.96 De 18:00 a 19:00 67.22 De 19:00 a 20:00 72.98 De 20:00 a 21:00 80.75 De 21:00 a 22:00 78.21 De 22:00 a 23:00 68.06 De 23:00 a 24:00 50.2

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

Controla la temperatura de tu vivienda: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.

Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.

Verifica la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.

Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para sacar provecho la luz diurna y bajar la necesidad de encender laslámparas.

Aplica bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.

Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso encontrándose apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.

