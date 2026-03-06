La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este viernes, 6 de marzo de 2026 en España es de 1,57 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -3,57%. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores hacia esta criptomoneda. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su cambio ha sido del -1.57%, lo que indica una ligera disminución en su valor. A lo largo del último año, la situación es más preocupante, con una variación del -37.15%, lo que sugiere que Ripple ha enfrentado desafíos significativos en el mercado. Esta rentabilidad negativa puede ser un indicativo de la volatilidad inherente a las criptomonedas y la necesidad de los inversores de evaluar cuidadosamente sus decisiones. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 48.44%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 63.71%. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.