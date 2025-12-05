En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este viernes, 5 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 2,37 euros. Esta cifra refleja una variación del -3,09% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores hacia esta criptomoneda.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -5.38% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al observar el último año, la variación en su cotización ha sido más estable, con una caída del -0.4%, lo que sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Ripple ha mantenido un nivel relativamente constante en su valor a lo largo del tiempo. Esto puede indicar una rentabilidad moderada para los inversores que buscan estabilidad en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 72.37%, lo que es menor que la volatilidad anual del 82.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.