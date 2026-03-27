Este viernes, 27 de marzo de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,53 euros. El valor de apertura refleja una variación del -2,5796646 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un cambio favorable en el mercado. La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -4.05%, lo que indica una ligera caída reciente. Sin embargo, la situación es más preocupante al observar que en el último año, la variación en su cotización ha sido del -61.37%, evidenciando una pérdida significativa de valor y generando inquietudes sobre su rentabilidad futura. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 41.64%, lo que es menor que la volatilidad anual del 62.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.