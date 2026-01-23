En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este viernes, 23 de enero de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 2,28 euros, cifra que refleja una variación del 1,83% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 positivo. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un cambio negativo del -1.07%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -14.3%. Estos datos reflejan un periodo de volatilidad y desafíos en el mercado, lo que ha afectado su rentabilidad y la confianza de los inversores en esta criptomoneda.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 46.42%, lo que es menor que la volatilidad anual del 62.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.