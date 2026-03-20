Este viernes, 20 de marzo de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,66 euros, cifra que refleja una variación del 0,08% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve aumento del 0.36% en la última semana, lo que sugiere una posible estabilización a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una caída significativa del -48.11%, lo que refleja los desafíos que ha enfrentado en el mercado y la volatilidad inherente a las criptomonedas. Esta combinación de resultados resalta la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 54.70%, lo que es menor que la volatilidad anual del 63.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.