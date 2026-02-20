La cotización del Ripple este viernes, 20 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 1,66 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,14% en comparación con el día de ayer. La tendencia del precio del Ripple y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor. Este aumento sugiere un interés creciente en el Ripple, lo que podría estar impulsando su demanda en el mercado. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su cambio ha sido del -0.6%, lo que indica una ligera disminución en su valor. A lo largo del último año, la variación en la cotización ha sido aún más significativa, con un descenso del -33.4%. Esta caída en el precio sugiere que, a pesar de su potencial en el mercado de criptomonedas, Ripple enfrenta desafíos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 21.40%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 64.13%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.