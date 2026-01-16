En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este viernes, 16 de enero de 2026 en España es de 2,37 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -2,06%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia esta criptomoneda.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un cambio negativo del -1.61%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -9.92%. Estos datos reflejan un contexto de volatilidad en el mercado de criptomonedas, donde Ripple ha enfrentado desafíos que han impactado su rentabilidad y atractivo para los inversores.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 49.41%, es menor que su volatilidad anual del 63.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.