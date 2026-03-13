Este viernes, 13 de marzo de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,61 euros. El valor de apertura refleja una variación del -15,802436 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. La tendencia del precio del Ripple y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un incremento del 4.22% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el panorama anual, se evidencia una variación negativa del -38.24%, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la rentabilidad de Ripple ha sido considerablemente afectada en el largo plazo. Esta dualidad en su desempeño refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso por parte de los inversores. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 18.15%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 63.60%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.