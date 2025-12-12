En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este viernes, 12 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 2,35 euros, cifra que refleja una variación del -1,38% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un crecimiento constante en su valor.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución relativamente estable en su cotización, con una variación del -1.28% en la última semana, lo que sugiere una ligera caída en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar el último año, la variación ha sido aún más sutil, con un descenso del -0.09%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones, Ripple ha mantenido una rentabilidad casi constante en el largo plazo. Esta estabilidad puede ser atractiva para los inversores que buscan minimizar riesgos en un mercado volátil.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 29.15%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 81.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.