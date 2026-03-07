La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este sábado, 7 de marzo de 2026 en España es de 1,58 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,14%. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza de los inversores en el activo. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -3.1%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -36.73%. Estos datos reflejan un periodo de volatilidad y desafíos en el mercado, lo que ha impactado su rentabilidad y ha llevado a los inversores a reevaluar su posición en esta criptomoneda. La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 42.72%, es menor que su volatilidad anual del 63.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.