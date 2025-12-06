En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este sábado, 6 de diciembre de 2025, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,37 euros. El valor de apertura refleja una variación del -443,42055 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría indicar un posible crecimiento en su valor a corto plazo.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución moderada en su cotización, con un cambio reciente del 0.64% en la última semana, lo que sugiere cierta estabilidad a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -0.4%, indicando que, a pesar de los movimientos recientes, la rentabilidad general de Ripple ha sido desfavorable en el contexto anual. Esto refleja los desafíos que enfrenta la criptomoneda en un mercado volátil.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 66.23%, es menor que la volatilidad anual del 82.71%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.