Este sábado, 28 de febrero de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,56 euros. El valor de apertura refleja una variación del -188,94802 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia esta criptomoneda. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -2.43%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -36.06%. Esta tendencia sugiere que, a pesar de su potencial en el mercado de criptomonedas, Ripple enfrenta desafíos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 51.08%, es menor que la volatilidad anual del 64.40%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.