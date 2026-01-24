En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este sábado, 24 de enero de 2026 en España es de 2,26 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,19%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato 1 es positivo. Esto sugiere que el interés por Ripple está en aumento.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -2.1% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -15.17%, lo que indica que, a pesar de su potencial en el mercado de criptomonedas, ha enfrentado desafíos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 40.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 62.61%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.