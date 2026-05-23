En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este sábado, 23 de mayo de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,55 euros. El valor de apertura refleja una variación del 64,39953 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en comparación con el euro. Esto indica que la tendencia es favorable y sugiere un interés creciente en el Ripple.

En la última semana, Ripple ha caído un -4.04% y en el último año acumula un -57.54%, lo que evidencia una tendencia bajista prolongada y una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la inversión en estos periodos. En conjunto, su evolución refleja deterioro del valor y elevada volatilidad, con pérdidas tanto en el corto como en el largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 18.44 %, lo que es menor que su volatilidad anual del 56.09 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.