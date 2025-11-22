En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este sábado, 22 de noviembre de 2025, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,23 euros. El valor de apertura refleja una variación del -549,20154 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en las últimas semanas ha enfrentado un descenso del -11.25%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido del -12.86%, indicando que, a pesar de su potencial en el mercado de criptomonedas, ha tenido dificultades para mantener un crecimiento sostenido. Esta situación plantea interrogantes sobre su rentabilidad y futuro en un entorno financiero cada vez más competitivo.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 41.23%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 82.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.