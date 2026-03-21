La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este sábado, 21 de marzo de 2026 en España es de 1,66 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,72%. El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Esta tendencia sugiere un creciente interés y confianza en el Ripple, así como en el euro, lo que podría estar impulsando su apreciación en el mercado. La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -5.87%, lo que indica una volatilidad reciente en el mercado. A lo largo del último año, la situación es aún más preocupante, con una variación del -48.09% en su cotización, lo que sugiere que Ripple ha enfrentado desafíos significativos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 50.46%, lo que es menor que la volatilidad anual del 63.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.