Este sábado, 21 de febrero de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,7 euros. El valor de apertura refleja una variación del -159,58859 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -3.9%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -31.99%. Estos datos reflejan un periodo de volatilidad y desafíos en el mercado de criptomonedas, lo que ha afectado la rentabilidad de los inversores en Ripple. La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 28.42%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 64.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.