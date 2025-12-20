En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este sábado, 20 de diciembre de 2025, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,26 euros. El valor de apertura refleja una variación del -296,06287 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores en esta criptomoneda.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 1.24% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una variación negativa del -0.97%, indicando que, a pesar de la reciente alza, la rentabilidad general de Ripple ha sido desfavorable en el largo plazo.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 54.27%, lo que es menor que la volatilidad anual del 78.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.