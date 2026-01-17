En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este sábado, 17 de enero de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,41 euros. El valor de apertura refleja una variación del -284,55138 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 0.97% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -8.47%, indicando que, a pesar de la reciente estabilidad, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor a lo largo del tiempo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 43.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 63.00%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.