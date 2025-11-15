En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este sábado, 15 de noviembre de 2025, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,61 euros. El valor de apertura refleja una variación del -229,06468 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 positivo. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría atraer más inversores.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una caída del -10.4% en la última semana, lo que refleja una volatilidad reciente en el mercado. Sin embargo, al observar el último año, su variación ha sido más estable, con un incremento del 1.71%, lo que sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Ripple ha mantenido una tendencia positiva en el largo plazo, lo que puede resultar atractivo para los inversores que buscan rentabilidad sostenida.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 32.57%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 81.87%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.