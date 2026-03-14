Este sábado, 14 de marzo de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,59 euros. El valor de apertura refleja una variación del -60,50575 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un crecimiento constante en su valor. La tendencia sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia el Ripple y el euro, lo que podría atraer más inversores en el futuro. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve aumento del 1.38% en la última semana, lo que sugiere una posible estabilización a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una caída significativa del -39.15%, lo que refleja los desafíos que ha enfrentado en el mercado y la volatilidad inherente a las criptomonedas. Esta combinación de resultados resalta la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad futura. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 20.66%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 63.31%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.