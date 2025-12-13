En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este sábado, 13 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 2,37 euros, cifra que refleja una variación del 0,57% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del -1.7% en la última semana, lo que sugiere una ligera caída en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, la variación positiva del 0.89% indica una estabilidad y rentabilidad moderada en el largo plazo, lo que puede ser atractivo para los inversores que buscan una opción menos volátil en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 26.33%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 81.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.