La cotización del Ripple este sábado, 10 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 2,44 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,06% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días. Esto sugiere que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría indicar un posible crecimiento futuro.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una caída del -11.36% en la última semana, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. Sin embargo, al observar el último año, la variación en su cotización ha sido del -2.39%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, su rendimiento anual se mantiene relativamente estable. Esta combinación de resultados sugiere que Ripple enfrenta desafíos en el mercado, pero su rentabilidad a largo plazo podría ser más resiliente.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 91.11%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 62.95%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.