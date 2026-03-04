Este miércoles, 4 de marzo de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,68 euros. El valor de apertura refleja una variación del 226,2269 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza de los inversores en el activo. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 4.82% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el panorama a largo plazo, su variación en el último año ha sido negativa, con una caída del -33.9%, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, la rentabilidad general de Ripple ha sido desfavorable en el último año. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 47.08%, lo que es menor que la volatilidad anual del 63.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.