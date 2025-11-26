En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este miércoles, 26 de noviembre de 2025 en España es de 2,54 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,34%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto indica que el interés por Ripple está en aumento, lo que podría atraer más inversores.

Fuente: narrativas-es

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un notable aumento del 12.98% en la última semana, lo que sugiere un interés renovado por parte de los inversores. Sin embargo, al observar el rendimiento a largo plazo, se evidencia una variación negativa del -8.74% en el último año, lo que indica que, a pesar de las recientes ganancias, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor general durante este período.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 60.94%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 82.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.