Este miércoles, 25 de febrero de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,73 euros, cifra que refleja una variación del 8,69% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría atraer más inversores. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 2.79% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una variación negativa del -30.59%, lo que indica que, a pesar de la reciente mejora, la rentabilidad general de Ripple ha sido desfavorable en el largo plazo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 60.40%, es menor que la volatilidad anual del 64.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.