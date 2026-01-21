En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este miércoles, 21 de enero de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,21 euros. El valor de apertura refleja una variación del 2,1045463 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 positivo. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución negativa en su cotización, con una disminución del -8.05% en la última semana y un descenso del -22.68% en el último año. Esta tendencia sugiere que, a pesar de su potencial en el mercado de las criptomonedas, Ripple ha enfrentado desafíos significativos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 32.25%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 62.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.