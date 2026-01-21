En esta noticia
Este miércoles, 21 de enero de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,21 euros. El valor de apertura refleja una variación del 2,1045463 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.
El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 positivo. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.
La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución negativa en su cotización, con una disminución del -8.05% en la última semana y un descenso del -22.68% en el último año. Esta tendencia sugiere que, a pesar de su potencial en el mercado de las criptomonedas, Ripple ha enfrentado desafíos significativos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores.
¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?
La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 32.25%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 62.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.