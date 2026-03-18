Este miércoles, 18 de marzo de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,66 euros. El valor de apertura refleja una variación del 666,94946 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores hacia esta criptomoneda. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 3.1% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una variación negativa del -41.08%, lo que indica que, a pesar de la reciente alza, la rentabilidad general de Ripple ha sido desfavorable en el largo plazo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 55.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 63.58%. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.