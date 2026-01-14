En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este miércoles, 14 de enero de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,52 euros. El valor de apertura refleja una variación del -97,487795 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. La tendencia sugiere un crecimiento sostenido en el valor del Ripple en comparación con el euro.

En la última semana, la criptomoneda Ripple ha experimentado un cambio del 3.3%, lo que refleja una tendencia positiva a corto plazo. A lo largo del último año, su variación en la cotización ha sido del 4.44%, indicando una estabilidad moderada en su valor. Esta evolución sugiere que, a pesar de las fluctuaciones del mercado, Ripple ha mantenido un crecimiento sostenido, lo que puede resultar atractivo para los inversores que buscan diversificar su portafolio en el ámbito de las criptomonedas.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 40.06%, es menor que su volatilidad anual del 63.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.