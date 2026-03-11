La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este miércoles, 11 de marzo de 2026 en España es de 1,62 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,39%. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 2.16% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se destaca una variación negativa del -38.68%, indicando que, a pesar de la reciente estabilidad, la rentabilidad general ha sido desfavorable en el largo plazo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 30.68%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 63.72%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.