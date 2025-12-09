En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este martes, 9 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 2,52 euros. Esta cifra refleja una variación del 4,37% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento.

La criptomoneda Ripple ha mostrado una evolución moderada en su cotización, con un cambio del 2.94% en la última semana, lo que indica una estabilidad reciente en su valor. A lo largo del último año, su variación ha sido del 8.81%, reflejando un crecimiento sostenido que sugiere un interés continuo por parte de los inversores. Esta rentabilidad, aunque no exorbitante, posiciona a Ripple como una opción viable en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 45.75%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 82.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.