Este martes, 7 de abril de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,5 euros. El valor de apertura refleja una variación del 41,354403 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 2 que indica un aumento. La tendencia sugiere un interés creciente en el activo, lo que podría atraer más inversores. La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su cambio ha sido del -1.81%, lo que indica una ligera disminución en su valor. Sin embargo, la situación es más preocupante al observar que en el último año, la variación en la cotización ha sido del -58.63%, evidenciando una pérdida significativa de rentabilidad y generando inquietudes entre los inversores sobre su futuro en el mercado. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 12.88%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.11%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.