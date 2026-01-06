En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este martes, 6 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 2,66 euros. Esta cifra refleja una variación del -3,25% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, con un incremento del 20.57% en la última semana, lo que refleja un interés renovado por parte de los inversores. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, la variación ha sido más moderada, con un aumento del 4.03%. Esto sugiere que, aunque Ripple ha tenido un impulso reciente, su rentabilidad a largo plazo ha sido relativamente estable, lo que podría atraer a aquellos que buscan inversiones menos volátiles en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 78.42%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 63.35%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.