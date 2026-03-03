La cotización del Ripple este martes, 3 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 1,58 euros. Esta cifra refleja una variación del -3,59% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. La tendencia sugiere un crecimiento sostenido en el valor del Ripple en comparación con el euro. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -4.8%. Este comportamiento a corto plazo se suma a una tendencia más amplia, ya que en el último año su variación ha sido del -37.95%, reflejando una disminución significativa en su valor. A pesar de estos desafíos, Ripple sigue siendo un activo de interés en el mercado de criptomonedas, aunque su rentabilidad ha sido afectada por la volatilidad y las condiciones del mercado. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 32.81%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 63.89%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.